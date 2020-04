So erkennen Sie, ob die Ostereier noch frisch sind

Auch heuer werden in Österreich Berechnungen von Greenpeace zufolge wieder rund 15 Millionen Ostereier im Müll landen. Dies sind etwa 20 Prozent der Eier, die landesweit um die Feiertage gekauft werden.

Der Großteil davon werde vollkommen unnötig entsorgt, moniert die Umweltschutzorganisation. Eier würden noch lange nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum ohne Bedenken verwertbar sein.

Greenpeace führt an, dass rohe Eier laut eigenen Tests noch 56 Tage nach dem Ablauf des angegebenen Datums genießbar waren. An die Konsumenten wird deshalb appelliert, Lebensmittel gerade in Zeiten der Corona-Pandemie nicht zu verschwenden.

Sehen, riechen, schmecken

Verdorbene Eier erkennt man meist einfach am fauligen Geruch.

Oder das Ei in eine Schüssel mit Wasser legen. Frische Eier liegen am Boden, ältere richten sich auf, alte Eier schwimmen.

Haltbarkeit verlängern