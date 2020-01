Ostereier bei Billa und Spar im Jänner – echt jetzt?

Räumen Sie Ihr Wintergewand und die Rodeln heraus: Der Schnee soll es sogar bis nach Wien schaffen. Das berichtet heute der KURIER – an den Frühling oder an den Ostersonntag am 12. April denkt man derzeit noch nicht.

Obwohl es auch bald in Wien schneien könnte, finden Konsumenten in der Bundeshaupstadt doch bereits gefärbte Ostereier in den Tiefkühlregalen bei Billa und Spar. Bei Billa gleich in drei Varianten: von der Billig-Eigenmarke, in regulärer sowie in Bio-Qualität, wie der ORF berichtet.

Auf Anfrage von help. ORF.at erklärt Billa-Mutterkonzern Rewe, dass es die Ostereier aufgrund der Kunden gebe: Einige würden sich auf das Fest einstimmen wollen "und sich gerne schon frühzeitig durch das Sortiment kosten".

Das sei "vergleichbar etwa mit dem Verkauf von Lebkuchen vor dem Weihnachtsfest". Andere Handelsketten würden das außerdem genauso machen. Was stimmt, auch Konkurrent Spar setzt bereits auf gefärbte Eier, wie ein KURIER-Augenschein zeigt.