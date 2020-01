Bis zu 40 Zentimeter: Schneeflöckchen, bald kommst du geschneit

Der Sonntag bringt aus heutiger Sicht vor allem in den Alpen vom Salzkammergut über die Eisenwurzen und das Mariazellerland bis zum Wienerwald teils kräftigen Schneefall. Doch auch abseits der Berge schneit es in Niederösterreich, Wien und im Burgenland immer wieder. Regen ist dann nur noch ganz vereinzelt im Südosten ein Thema. Tagsüber wird der Schneefall im Flachland langsam weniger, er klingt in der Nacht auf Montag schließlich auch in den Bergen ab.

Premiere in den Landeshauptstädten

Bis jetzt warten mit Wien, St. Pölten, Linz, Bregenz, Graz und Salzburg noch immer sechs Landeshauptstädte auf die erste geschlossene Schneedecke von mindestens einem Zentimeter in diesem Winter. Das kommende Wochenende könnte also besonders im östlichen Flachland einen Totalausfall beim Schnee noch abwenden. Im bisher schneeärmsten Winter in Wien 1974/75 waren es drei Tage mit Schneedecke. Nichtsdestotrotz wird dieser Winter in der Bundeshauptstadt deutlich unter dem langjährigen Mittel von 32 Schneedeckentagen bleiben.