Warum wir uns auf Schneemassen und Hochwasser einstellen müssen

In den ersten zwei Jännerwochen verloren 18 Menschen in Österreich aufgrund der Schneemassen ihr Leben. Tausende Helfer waren tagelang damit beschäftigt die Dächer von den Schneemassen zu befreien. Hunderte mussten in eingeschneiten Gebieten ausharren. Laut der Wiener Städtischen Versicherung entstand in nur 14 Tagen ein Schaden von rund fünf Millionen Euro – ein Rekord, der den aus dem Jahr 2006 noch übertreffen könnte. Damals war im gesamten Winter eine Schadenssumme von 18 Millionen Euro zu verbuchen.

Dass dieser traurige Rekord wieder über zehn Jahre gehalten wird, ist aber unwahrscheinlich. Laut Experten und Meteorologen haben die Wetterextreme nämlich direkt mit dem voranschreitenden Klimawandel zu tun.