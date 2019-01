Wenn der Schnee zum Problem wird

Link zum Original-KURIER-Artikel

In einigen Teilen von Österreich

hat es in den letzten Wochen viel geschneit.

In manchen Orten ist der Schnee auf den

Dächern der Häuser über 1 Meter hoch.

Wenn es nach dem schneien noch anfängt

zu regnen, kann sich das Problem noch verstärken,

weil der Schnee dadurch noch schwerer wird.

Schnee ist vor allem für Flach-Dächer gefährlich.

Wenn sich zu viel Schnee auf einem Flach-Dach

sammelt, besteht die Gefahr, dass es einstürzt.

Grund dafür ist das Gewicht vom Schnee

und die flache Fläche vom Dach.

Die meisten Dächer heutzutage sind aber so gebaut,

dass sie sehr viel Schnee tragen können.

Bei älteren Häusern ist das nicht immer der Fall.

Wenn sich Leute Sorgen machen, ob ihr Haus den

vielen Schnee aushält, sollten sie einen Experten fragen.

Besitzer von Grundstücken, die zum Beispiel

an einen Gehsteig grenzen, müssen den

Schnee vom Gehsteig räumen.

Wenn sich Eis auf den Wegen bildet,

müssen sie bestreut werden.

Um verschneite oder vereiste Wege besser

und ungefährlicher nutzbar zu machen,

wird zum Beispiel Kiesel auf die Gehwege gestreut.

Dadurch verringert sich die Rutsch-Gefahr.

Bei dauerhaftem Schneefall oder eiskaltem

Regen sollte man mehr als einmal am Tag

den Schnee räumen.

Gerichte befassen sich zurzeit mit der Frage,

ob die Regelung überhaupt passend ist.

Laut den Mitarbeitern in den Gerichten kann

nicht erwarten werden, dass der Schnee auch

mitten in der Nacht geräumt wird.