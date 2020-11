Omas und Opas von der Vollpension backen jetzt Weihnachtskekse

Das österreichweit bekannte Generationen-Café Vollpension kämpft wie viele Gastronomiebetriebe ums Überleben.

Wer sich die backfreudigen Omas und Opas jetzt nach Hause holen will, kann dies via mehrstündigen Videokursen tun: Die Senioren teilen in ihren "OMAsterclasses" ihre geheimen Rezeptbücher und offenbaren ihre Familienrezepte.

In ihrem neuesten Videokurs zeigen sieben Omas und Opas in 13 Lektionen, wie man zu Hause Kokosbusserl und Honiglebkuchen bäckt oder wie man Bratäpfel zubereitet. Der dreistündige Keks-Backkurs kostet 79,90 Euro und eignet sich auch für Anfänger.

Zuvor produzierte das Social Business bereits einen Videokurs zum Thema „vegan Backen“ und zu Perlen der "Wiener Mehlspeiskunst".

Die Lektionen werden nicht heruntergeladen, sondern auf der Plattform gestreamt. Wer einen digitalen Backkurs (www.vollpension.wien) verschenken will, kann einen Gutschein erwerben.