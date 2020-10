Neues Restaurant: Haubenkoch Peter Zinter eröffnet Fisch-Bar

Ein kleines Venedig will Peter Zinter auferstehen lassen. Einen Ort, wo man an der schicken Bar einen Wurstsalat von der Jakobsmuschel verdrückt und sich mit frischem Fisch für das Wochenende eindeckt. Oder mit der Sonnenbrille vor dem Markt-Pavillon sitzt und den süßsauren Geschmack der Sarde in saor – der bekannten venezianischen und Triestiner Vorspeise – genießt.

Der Drei-Haubenkoch zeigte sein Können im Charlie P’s Dining Room, im Motto am Fluss oder bei Heunisch & Erben, doch dann wurde es still. Zinter brauchte eine Pause von der Spitzengastronomie, arbeitete weniger, ging dafür mehr jagen und erholte sich von dem harten Business.

Bis jetzt, denn im November eröffnet er gemeinsam mit der bekannten Fischhändler-Familie Aibler von Eishken Estate die Dependance Lieblingsfisch am Wiener Karmelitermarkt (bisher Föttingers Feinkost): "Ich strebe keine Haube an – ich möchte mich nicht mehr kaputt machen. Es soll unkompliziert bleiben. Es geht hier um Spaß im Leben."