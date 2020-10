Bali Brunch: Hank Ge und sein neuer Frühstücks-Hotspot in Wien

Der Gastro-Quereinsteiger hat dem Oio Pokè vor einigen Monaten passend zu seinem kulinarischen Konzept auch einen neuen Look verpasst. Gefrühstückt wird auf hellen Bambus- und Rattanmöbeln und zwischen exotischen Pflanzen - das Poke-Lokal wird weiterhin von Yüksel Türken geführt.

Gemeinsam mit Julia Ulrich von The Green Garden veranstaltet er jedes Wochenende den vegetarischen bzw. veganen Brunch auf großen Platten: "Die Idee dazu kam mir auf einer meiner Reisen durch Asien. Der einzigartige Geschmack, die Frische der Zutaten und vor allem das Zelebrieren des gemeinsamen, gesunden Essens haben mich an Bali am meisten fasziniert. Dieses Lebensgefühl wollte ich nach Wien bringen", so Genotte.