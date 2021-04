Nachhaltigkeit in der Gastronomie: Es gut haben

Es ist noch gar nicht so lange her, da wusste man, wenn man ins Gasthaus ging, nicht unbedingt, was einem serviert wurde.

Fleisch vom Bauern oder vom Großhändler? Soße und Beilagen aus dem Packerl oder selbst gemacht? Salat aus heimischem Anbau oder fernen Ländern?

Diese Zeiten sind vorbei – zumindest in vielen Lokalen. Auf den Speisekarten wird längst ausgewiesen, woher die Zutaten fürs Menü stammen. Das Fleisch vom Huber-Bauern aus dem Mühlviertel, die Eier von der Mayer-Bäuerin aus dem Weinviertel, die Paradeiser aus dem Burgenland.

Dieser „Beipackzettel“, sagt Food-Trend-Expertin Hanni Rützler, ist wie ein Gütesiegel für die Gastronomie. „Es geht um Transparenz“, sagt Rützler. „Und Vertrauen.“

Nachhaltigkeit sei nicht nur ein Trend, sondern ein Trend-Cluster, der sich mit Themen wie Gesundheit, Genuss und Regionalität überschneide.

Ganzheitlich nachhaltigManchen Gastronomen geht es um noch mehr. Das Deli „Habs Gut“, das im Herbst am Wiener Praterstern eröffnen soll, will kein gewöhnliches Restaurant sein, sondern ein Raum, in dem man „multi-sensorisch erleben“ kann.