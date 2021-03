Mit Rezept: Das müssen Sie über Bärlauch wissen

Alle Jahre wieder sticht der knoblauchartige Geruch in Parks und Wäldern in die Nase. Und alle Jahre wird vor tödlichen Gefahren gewarnt, wenn man das Gewächs mit Maiglöckchen und Herzbstzeitlosen verwechselt. Und das sei an dieser Stelle auch gemacht.

Schon wieder?, werden Sie vielleicht sagen. Aber dass man das nicht zu oft machen kann, zeigt ein Fall aus dem deutschen Wiesbaden im Vorjahr. Eine Familie ist nach dem Konsum von selbst gepflückten Wildkräutern mit schweren Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Familie hatte Wildgemüse gesammelt und gegessen. „Sie hatten wohl vermutet, es sei Bärlauch“, erklärte damals ein Feuerwehr-Sprecher. Der Zustand der zwei Erwachsenen und zwei Kinder sei kritisch gewesen.

Und das sind die wichtigsten Charakteristika des Bärlauchs:

Blätter

Seine Blätter treiben einzeln aus dem Boden und sind deutlich in eine lanzettähnliche Blattfläche und einen dünnen Blattstiel gegliedert. Außerdem sind die Blätter an der Unterseite matt. Blätter von Maiglöckchen glänzen an der Unterseite, bei den Herbstzeitlosen glänzen sie an beiden Seiten.

Der Geruchstest funktioniert nicht

Der Bärlauch reicht beim Zerreißen riecht der Saft stark nach Knoblauch. Aber aufgepasst! Er tritt oft zeitgleich mit der hochtoxischen Herbstzeitlose auf. Deren Blätter sind schmal-länglich, sitzen ohne Stiel am Stängel und treiben in Büscheln aus dem Boden. Die jüngeren werden von den älteren Trieben umgriffen. Der Saft der Herbstzeitlose ist geruchlos. Wenn man zuvor schon Bärlauch gesammelt hat, kann allerdings der auf den Händen klebende Saft bei einer Überprüfung einen Knoblauch-Duft vortäuschen.