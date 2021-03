Bäh?! wie Bärlauch - ein Streitgespräch zwischen KURIER-Kolumnisten

Vorbereitung: 20 min (und 1 Stunde Rasten)

Zubereitung: 25 min Portionen: 4

Für den Teig

350 g Weizenmehl glatt

1 Ei

zirka 140 ml Wasser

Salz

Für die Fülle

150–200 g Bärlauch

150 g Erdäpfel gekocht

300 g Topfen

2 EL Sauerrahm oder Crème fraîche

100 g Schalotten- oder Zwiebelwürfel

50 g Butter oder Öl

Salz, frisch gemahlener Pfeffer, Muskatnuss

Semmel- oder Weißbrotbrösel zum Festigen

120 g zerlassene Butter zum Beträufeln

120 g gehobelter Bergkäse zum Bestreuen

- Für den Teig alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten. In Frischhaltefolie wickeln und zirka eine Stunde rasten lassen

- Währenddessen die Bärlauchblätter fein schneiden. Die gekochten Erdäpfel durch die Erdäpfelpresse drücken

- Schalotten- oder Zwiebelwürfel in einer Pfanne mit Butter oder Öl anschwitzen, Bärlauch dazugeben, kurz mit einem Deckel abdecken und einige Minuten weich dünsten. Vom Herd nehmen und auskühlen lassen

- Mit den zerdrückten Erdäpfeln vermengen, Topfen sowie Sauerrahm zugeben und pikant würzen. Bei Bedarf mit Bröseln zu einer formbaren Masse verarbeiten

- Aus der Masse kleine Kugerln formen und diese am besten anfrieren (lassen sich so besser verarbeiten)

- Den Teig mit einer Nudelmaschine oder auf einer gut bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen, Kreise von etwa zehn Zentimeter ausschneiden und die Bärlauchkugerln damit umhüllen, Fülle dabei zerdrücken

-In kochendes Salzwasser einlegen und zwölf bis fünfzehn Minuten knapp unter dem Siedepunkt ziehen lassen

- Tascherln herausheben, anrichten und mit zerlassener Butter beträufeln und mit Bergkäse bestreuen

- Als Beilage eignet sich am besten Blattsalat

Rezept leicht abgeändert aus „Heute lieber kein Fleisch – Österreichs beste vegetarische Rezepte“ von Ingrid Pernkopf und Renate Wagner-Wittula, Pichler Verlag, 320 Seiten, 28 €