Haya Molcho frühstückt Grüne Shakshuka

Haya Molcho liebt es zu kochen und zu reisen. In Tel Aviv geboren, folgten viele Wohnortswechsel. Das Kochen ist Hayas größte Leidenschaft – auf ihren Reisen lernte sie die Küchen der Welt kennen und entwickelte ihren einzigartigen kulinarischen Stil, typisch israelisch und eklektisch zugleich. 2009 eröffnete sie mit ihren Söhnen das NENI am Wiener Naschmarkt – der Rest ist Erfolgsgeschichte. „Tel Aviv. Food–People–Stories“ heißt ihr erfolgreiches Kochbuch, in dem sie nicht nur die Rezepte ihrer Heimat teilt, sondern auch das ganz besondere Lebensgefühl Tel Avivs einfängt.

https://neni.at/