Michelle Obama macht Kindern Lust aufs Kochen

Knallhart und gefeiert: die Tiefkühlkost. Besonders in den USA. Seit 1984 wird dort am 6. März der "Tag der Tiefkühlkost" (National Frozen Food Day) abgehalten. Auftauen aber ist nichts gegen Aufkochen, mag sich Ex-First Lady Michelle Obama gedacht haben. Und startete just am 16. März ihren Feldzug für frische Küche - auf Netflix.

In der Kinderserie "Waffel und Mochi" schickt die erklärte Feinschmeckerin auf bezaubernde Weise zwei Handpuppen auf eine kulinarische Weltreise. Raus aus dem Tiefkühlland, rein in die Felder und Gemüsebeete.

In der Rolle einer Supermarkt-Besitzerin mit Dachgarten will Mrs. Obama den Puppen helfen, ihren Traum zu erfüllen: Küchenchefs zu werden. Das geht eben am Besten, wenn "Waffel und Mochi" sich von Köchen und Bauern alles über Paradeiser & Co. erzählen lassen.