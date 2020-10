Kultmarke Nuri eröffnet Shop in der Wiener Innenstadt

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums bringt die Kultmarke, deren Fabrik sich nahe Porto befindet, portugiesisches Flair in die Wiener Innenstadt: Am Samstag, den 10. Oktober eröffnet das Geschäft, das von Laura Karasinski gestaltet wurd.

Gleich beim Betreten erinnert das Portal an eine goldene Sardinendose. Holz, bunte Keramikfliesen und Marmor sind eine Reminiszenz an die Manufaktur, wo auch heute jede Dose in Handarbeit hergestellt wird.