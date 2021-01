Kultmarke Ben & Jerry's bringt Eis am Stiel auf den Markt

Mit der Eröffnung ihres ersten Eissalons starteten Ben Cohen und Jerry Greenfield 1978 ihre Erfolgsstory. Die sogenannten "Peace Pops" wurden erstmals 1988 von den Ben & Jerry's Mitbegründern Ben Cohen und Jerry Greenfield kreiert, um für Friedensinitiativen in den USA zu werben. Dieses Eis am Stiel war aber noch nie in Europa erhältlich. Seit 2016 hat Ben & Jerry’s auch Non-Dairy Eis (vegan) im Sortiment.

Der neue "Cookie Dough Peace Pop" (80 ml) ist ab Mitte Februar 2021 um 2,20 Euro als Einzelpackung und um 5,49 Euro in der 3er-Vorratspackung im Handel erhältlich.