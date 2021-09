Kochen für Kinder: So gelingen dir die Apfelradeln

Zutaten:

2-3 große Äpfel

2 Eier

¼ l Milch

200 g glattes Mehl

Salz, Pflanzenöl

Staubzucker

gemahlener Zimt

Du brauchst: Schüssel, Pfanne, 20 Minuten Kochzeit

Kinderleicht gemacht:

1. Verschlage Eier, Milch und eine Prise Salz. Streue das Mehl ein und rühre den Teig, bis keine Klumpen mehr sind.

2. Schäle die Äpfel rundherum. Stich das Gehäuse raus und schneide die Äpfel in ca. 1 cm dicke Ringe.

3. Erhitze 2 fingerhoch Öl in einer Pfanne. Ziehe einen Apfelring durch den Teig und lege ihn vorsichtig ins Öl. Lege weitere Ringe in die Pfanne, aber nur so viele, wie bequem Platz haben. Umdrehen, nach und nach alle Ringe goldbraun fertigbacken.

4. Heb die Ringe heraus, lege sie auf einen Teller mit Küchenpapier. Bestreue sie mit Zucker und Zimt.