Kinderleicht gemacht

1. Putze die Zwiebeln. Schneide die weißen und hellgrünen Teile in 5 cm lange Streifen, die dunkelgrünen in Ringe. Schneide das Fleisch in Stücke, salze es ein wenig.

2. Erhitze 2 EL Öl, brate das Fleisch darin bei kräftiger Hitze an. Gib die hellen Zwiebelteile dazu, brate sie kurz mit.

3. Streue Currypulver drüber, rühre um, gieße die Kokosmilch dazu. Lasse alles ca. 15 Minuten bei kleiner Hitze zugedeckt schmoren, ergänze mit etwas Wasser.

4. Schmecke die Sauce mit Sojasauce und Limettensaft ab. Bestreue das Curry mit Zwiebelgrün und fein geschnittenen Chiliringen, serviere es mit Reis.