Koch-Inspiration: Dieses Chili wärmt von innen

Es ist nicht die Zeit für große Partys, ein großer Topf wärmendes Chili macht trotzdem Freude. Immerhin schmeckt der scharfe Eintopf aufgewärmt mindestens so gut wie frisch gekocht. Dafür 1 kg marmoriertes, in 1 cm große Würfel geschnittenes Rindfleisch in einem heißen Schmortopf scharf anbraten und mit Mehl bestreuen. Aus dem Topf nehmen, beiseite stellen. 100 g Speckwürfel mit 2 klein geschnittenen Zwiebeln, 4 Knoblauchzehen, 100 g gewürfelter Stangensellerie und 2-3 Jalapeno-Schoten andünsten.

Rindfleisch wieder dazugeben, mit 2 EL Chilipulver bestreuen, anbraten bis Farbe entsteht. Stets mit Coca-Cola (Tipp von Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann!) und Bier ablöschen und fest einköcheln lassen. Mit 600 g würfeligen Paradeisern (Dose) auffüllen, einköcheln lassen. Mit heißer Rindsuppe knapp bedecken, ca. 2 Stunden köcheln lassen. 500 g gekochte rote Bohnen und frische Paprikawürfel unterheben, mit Salz, Pfeffer, Majoran, Kreuzkümmel, Koriander, Oregano und Worcestersauce würzen, 20 Minuten fertig köcheln.