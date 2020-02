Rezept: Winterliches Lamm

ZUTATEN für 4 Personen

12-16 Lammkoteletts

½ Kohlkopf (Wirsing)

20 g Senfkörner

100 ml Essigessenz (12 % Säuregehalt)

200 g Zucker

300 ml Wasser

2 rote Zwiebeln

2 Äpfel

2 EL Butter

1 EL Honig

6 Thymianzweige

Butter zum Braten

Salz, Pfeffer

1

2 Liter Wasser mit 2 EL Salz aufkochen. Kohlblätter ablösen, den Strunk in der Mitte rausschneiden. Die Kohlblätter im kochenden Wasser 20-30 Sekunden blanchieren, dann in Eiswasser abschrecken.

2

Senfkörner, Essig, Zucker und Wasser in einen Topf geben, aufkochen und 20 Minuten köcheln lassen. Die Senfkörner abseihen.



3

Die Zwiebeln schälen, die Äpfel putzen. Beides in Spalten schneiden und in einer Pfanne in Butter goldbraun braten. Zum Schluss Honig und Thymian hinzufügen und noch 1 Minute weiterbraten, dann die Pfanne vom Herd nehmen.



4

Die Koteletts mit Salz und Pfeffer würzen. Butter in einer großen Pfanne zerlassen, die Koteletts darin nacheinander 2-3 Minuten auf jeder Seite medium oder auf Wunsch auch länger braten, dann 4-5 Minuten warm rasten lassen. Den Kohl mit

1 EL Wasser und einem Stück Butter wärmen, die Senfkörner unterrühren. Das Gemüse mit den Koteletts anrichten.



TIPP: Nehmen Sie die Lammkoteletts am besten 30 Minuten vor dem Braten aus dem Kühlschrank.



Aufwand: **

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Preis: **

Kalorien: ca. 420 kcal/Person



heidi.strobl@kurier.at

Aus dem Buch "Happy Food" von Niklas Ekstedt & Henrik Ennart, Südwest Verlag, 22,70 €