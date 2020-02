Rezept: Handgewuzelte Mohnnudeln

ZUTATEN für 4 Personen

300 g mehlige Erdäpfel

2 Eier

200 g griffiges Mehl

etwas Mehl für die Arbeitsfläche

2 EL Topfen

100 g Butter

50 g Mohn, frisch gequetscht

Staubzucker

1

Erdäpfel in einem Topf mit kaltem Wasser zustellen und weich kochen. Abseihen und auf dem Herd bei kleiner Hitze im offenen Topf komplett trocknen lassen. Dann schälen und durch eine Kartoffelpresse drücken oder mit einem Stampfer sehr fein stampfen. Die Masse mit Eiern, Mehl und Topfen auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem glatten Teig kneten. In Frischhaltefolie einschlagen und 30 Minuten ruhen lassen.

2

Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu Rollen von ca. 5 cm Durchmesser formen. Die Rollen in gleich große Scheiben (ca. 3 cm breit) schneiden. Die Scheiben auf der Arbeitsfläche mit der flachen Hand hin- und her rollen. Dabei darauf achten, dass die Enden der Nudeln spitz zulaufen.



3

Währenddessen in einem großen Topf leicht gesalzenes Wasser zum Kochen bringen.

Die Schupfnudeln ins Wasser gleiten lassen, Hitze reduzieren. Schupfnudeln ca. 12–15 Minuten ziehen lassen, bis sie an die Oberfläche steigen. Mit einem Schaumlöffel herausfischen und in einem Sieb abtropfen lassen.



4

Butter in einer Pfanne zerlassen und die Schupfnudeln kurz darin schwenken. Mit Mohn bestreuen und durchmischen, mit Staubzucker bestreuen. Dazu passt Zwetschkenröster.

TIPP: Ohne Mohn und Zucker passen die Schupfnudeln auch zu Schmorgerichten wie Gulasch oder Wildragout. Derzeit könnte man aber auch ganz einfach Bärlauchnudeln draus machen.



Aufwand: **

Zubereitungszeit: 1 Stunde

Preis: *

Kalorien: ca. 500 kcal/Person



Aus dem Buch "There is more than Pasta" Eschi Fiege, Pichler Verlag, 25 €