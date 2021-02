Rezept: Ein nachhaltiger Winterkabeljau mit Gemüse

Im Norwegischen bedeutet das Wort „Skrei“ Wanderer. Und weil es eine spezielle Kabeljauart gibt, die jeden Winter den weiten Weg aus der eisigen Barentssee bis zu den Lofoten zurücklegt, nennen ihn die Norweger „Skrei“.

Dieser Winterkabeljau ist eine wichtige Einnahmequelle für die Fischer auf den Lofoten. Um die Bestände dauerhaft zu bewahren, werden sie bewusst und nachhaltig befischt. Die Fangsaison dauert von Jänner bis April, der Konsum von Kabeljau mit MSC Label gilt laut WWF-Fischratgeber derzeit als bedenkenlos. Am besten schmecken die 3-4 cm dicken Rückenfilets – das weiße, fettarme, saftige Fleisch eignet sich bestens zum Dämpfen.

Zum Beispiel auf einem Bett aus geschmortem Wintergemüse. Oder man kocht ein leichtes Gemüsecurry und legt die zart gesalzenen Fischstücke zum Schluss einfach oben drauf und lässt sie zugedeckt ziehen, bis sie glasig sind (6-7 Minuten). Fein auch in Speck oder in blanchierte Kohlblätter gewickelt und kurz in der Pfanne gebraten. Filets mit Haut einfach in Butter glasig braten.