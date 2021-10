Koch der Queen serviert Einzelheiten über royale Geschmäcker

Stefan Pappert ist nicht nur Chefkoch im Wembley-Stadion in London, er kocht auch für die Queen. So kennt der gebürtige Hesse die Essgewohnheiten der britischen Royals. Jetzt tischte er in einem Interview mit dem privaten Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel Einzelheiten zu den geschmacklichen Vorlieben der Königsfamilie auf.

Essen wie das Personal

„Prinz Harry zum Beispiel war schon immer anders. Er mochte einfaches Essen“, schwelgt Pappert in Erinnerungen.