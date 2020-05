Heidi Strobl serviert: 15 Jahre Promis am Herd

Peter Simonischek kochte Kutteln Treviso Art mit Wein und Speck und Bauernbrot. Wunderbar, allerdings auch ein Minderheitenprogramm. „Man findet immer wieder Gesinnungsgenossen“, meint der Schauspieler heute dazu. Was er jetzt für uns kochen würde? „Spargel. Mit Bröseln oder mit Sauce Hollandaise. Da brauch ich aber keinen Schinken oder so was dazu, nur Petersilkartoffeln.“

Doch eigentlich legt er nicht mehr oft selbst Hand an in der Küche. „Meine Frau hat mir im Laufe der Jahre das Kochen komplett abgenommen. Was sie macht, schmeckt uns besser als in jedem Restaurant.“ Auch Sohn Kaspar kocht, im Hintergrund zischt der Speck für die „ Carbonara“ bei unserem Telefonat. Das wahrscheinlich zukunftsträchtigste Rezept lieferte übrigens Alf Poier in Form einer Gorgonzolapasta mit getrockneten Heuschrecken.