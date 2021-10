Warum der frühere Koch der Queen jetzt in Wien auf Feinkost setzt

Erfahrung in Haubenküche

Dass er selbst zum Kochlöffel greift, ist so gesehen nur konsequent. Der gelernte Koch aus Großbritannien arbeitete vier Jahre lang in der Küche von Queen Elizabeth II. höchstpersönlich.

Seit 1995 lebt er in Österreich - und kochte auch hier in Haubenlokalen wie etwa Do & Co und mit Ausnahmekoch Christian Petz im damaligen Restaurant des Palais Schwarzenberg. Und 2017 übernahm er zudem die komplette Gastronomie auf der Wiener Summerstage von deren Gründer Ossi Schellmann.