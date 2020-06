Wiener Klassiker: Wie Ewald Plachutta zum Rindfleisch kam

Haben Sie ein Lieblingsstück vom Rind?

Alle sind sehr gut! (lacht) Der Bestseller bei uns ist natürlich der Tafelspitz, gefolgt vom Schulterscherzel.

Hat sich die Küche verändert? In den 50er-Jahren gab es nur Platten-Service, es wurde nichts auf Tellern angerichtet. Alles wurde vorgelegt. Französisch war Pflichtsprache. Die französische Küche hatte damals die größte Bedeutung, die Speisekarten wurden auf Französisch geschrieben, auch in Wien. Was ja total widersinnig war, weil was fängt der Wiener mit einer französischen Speisekarte an.

Was ist schwieriger: Kochen oder Kochbuchschreiben?

Kochen ist ein sehr anstrengender Beruf, aber eine wunderbare Lebensaufgabe. Bücher zu schreiben ist auch anstrengend. Aber es ist schön, wenn ein Ratgeber entsteht, der etwas vermittelt, mit dem viele etwas anfangen können. Ich glaube, das ist mir gelungen.