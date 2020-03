Italienischer Starkoch über Espresso und das perfekte Risotto

Nichts klingt so einfach, wie ein paar Teigwaren in Wasser zu kochen oder Reis zu rühren. Und doch schmeckt es in Italien besser als zuhause. Da liegt es nahe, nachzufragen. Erst recht, wenn man mit Andrea Berton nicht nur einen Starkoch, sondern auch gleich den Botschafter italienischer Spitzenküche vor sich hat.

Auch ein Top-Koch muss schließlich die Basics beherrschen. Vier Sterne in drei Restaurants erkochte der 49-Jährige in seiner Karriere. Unter anderem arbeitete er bei Größen wie Gualtiero Marchesi in Mailand und Alain Ducasse in Monaco. Seit 2013 kocht er in seinem eigenen Restaurant „ Berton“, wo er moderne Gerichte aus einfachen Zutaten kreiert. Die italienische Tradition hält er dabei hoch.