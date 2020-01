Warum handgemachte Pasta der nächste Craft-Trend ist

Verlust der italienischen Tradition

Denn auf pasta fatta a mano und die selbstverständliche Weitergabe der Tradition ist selbst im Mutterland der Pasta kein Verlass mehr. Dass ihm sogar seine Cousine gestand, selbst keine Pasta zu machen, war für ihn Schock und Motivation gleichermaßen. „Ich finde, wir dürfen die Zubereitung unseres Essens nicht der Industrie überlassen. Ganz allgemein nicht und erst recht bei so etwas Sinnlichem wie pasta fresca.“

Ausgleich zur Kopfarbeit

Mit diesem Ansinnen ist er nicht alleine. Der Trend zu handgemachten Nahrungsmitteln hält kontinuierlich an, und so ist Pasta nach Brot und Sauerteig das nächste große „Craft“-Thema der weltweiten Food-Community geworden. Del Principe hat das nicht überrascht. „Man kann mit den Händen arbeiten, das ist ein Ausgleich für kopflastige, moderne Menschen.“ Gleichzeitig werde damit altes Wissen gerettet. „Ich stelle fest, dass in Italien ganz viel wegbricht.“ Mit seinem Buch „a mano“ (at Verlag, 35 €) wolle er einen Beitrag zur Erhaltung dieses Schatzes leisten. „Es ist interessant, dass einen ein Lebensmittel emotional so mitreißen kann.“

Insta-Protagonisten

Befeuert wurde der Pasta-Trend durch einige Protagonisten und ihre wachsenden Anhänger. Etwa die Britin Vicky Bennison, die mit ihren Kurzvideos „ Pasta Grannies“ über ganz normale, italienische Großmütter beim Pastamachen unerwarteten Erfolg hatte.