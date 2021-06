Heißes Eisen: Ode an die Gusseisen-Pfanne

Wahrscheinlich waren es die Antihaft-Beschichtungen, die der Gusseisenpfanne beinahe den Garaus machten. Doch es gibt gute Gründe, weiterhin auf das schwere Eisen zu setzen.

Back to basics

Wer eine Gusseiserne in die Hand nimmt, spürt sofort das Archaische daran: Nur ich, das Fleisch und das Feuer. Wahrscheinlich macht sie das bei Männern so beliebt. Eine gusseiserne Pfanne ist nämlich so gut wie unzerstörbar. Selbst ein verrostetes Exemplar ist nach ein paar einfachen Handgriffen so gut wie neu: Mit einem Stahlschwamm den Rost entfernen, mit einer dünnen Schicht Pflanzenöl einreiben und eine Stunde bei höchster Stufe in den Backofen stellen – et voilá – das Teil glänzt wie am ersten Tag.