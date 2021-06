Rezept der Woche: Perlgraupenrisotto mit Kabeljau

Gerste ist als Lebensmittel in Vergessenheit geraten, erlebt aber derzeit eine Renaissance. Für Rollgerstl bzw. Perlgraupen werden die Körner ähnlich wie Reis geschält und geschliffen.

1 Karotten und Schalotten schälen und zusammen mit Sellerie in kleine Würfel schneiden. Alles in einer Pfanne in 1 EL Butter anschwitzen, salzen, pfeffern.

2 Die Graupen unterrühren, kurz mitschwitzen, mit Wein ablöschen. Die heiße Gemüsesuppe zufügen, einmal aufkochen und alles etwa 15 Minuten leicht köcheln lassen.

3 Den Fisch waschen, trockentupfen, salzen und pfeffern. Jedes Filet mit einem Salbeiblatt in eine Schinkenscheibe einwickeln. In einer Pfanne das Rapsöl erhitzen, den Fisch zunächst mit der Nahtstelle des Schinkens nach unten hineinlegen und dann von jeder Seite ca. 3 Minuten braten.

4 Die restliche Butter (35 g) und den Parmesan unter das Risotto rühren. Die Petersilie fein schneiden und ebenfalls unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit den Fischstücken anrichten, ein wenig Limettenschale drüberreiben.