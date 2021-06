Diese Fehler macht fast jeder beim Pasta-Kochen

Das Buch "Der Pasta Codex" von Vincezo Buonassisi gibt tiefe Einblicke in die hohe Kunst des Pasta-Kochens. 1001 Rezepte befinden sich in diesem Schmöker und machen Lust darauf, die sicheren Gewässer von Penne all'arabbiata zu verlassen und sich in neue Gefilde zu wagen: Wie wäre es zum Beispiel mit...

Spaghetti Imperiali