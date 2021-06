Grillgeheimnis: Wie Rostbraten am besten schmeckt

In seinem jüngsten Buch stellt Adi Bittermann engagierte Hobby-Griller mit ihren besten Rezepten und Grillgeheimnissen vor. Wie haben einen Rostbraten von der österreichischen Kalbin hervorgeholt: 28 Tage wet aged, Fettklassifizierung 3-4 verwendet er für dieses Rezept. Alles klar?

ZUTATEN

für 2-4 Personen



2 Rostbratenschnitten à 400 g

500 g grüner Spargel

grobes Salz, Pfeffer

2 rote Zwiebeln

FÜR DIE MARINADE

2 EL Olivenöl

Saft und Schale von 1 Limette

2 EL brauner Zucker

100 ml Wermut

1 kleine fein gehackte

Chilischote

Und so geht's

1 Für die Marinade das Olivenöl mit Limettensaft und -schale, braunem Zucker, Wermut und fein gehackter Chilischote vermengen. Rostbraten hineinlegen und mindestens 2 Stunden marinieren. Beim grünen Spargel die holzigen Teile entfernen und nach Bedarf die Stiele unten leicht schälen.

2 Den Gasgrill auf 250 °C aufheizen. Rostbraten aus der Marinade heben, leicht abtupfen und mit grobem Salz würzen. Auf dem heißen Grillrost pro Zentimeter Fleischstärke 1 Minute auf jeder Seite grillen, also ca. 4 Minuten pro Seite. Das Fleisch anschließend in die indirekte Zone legen und die Hitze auf 200 °C reduzieren. Die Rostbratenstücke mit etwas von der verbliebenen Marinade bestreichen und frischen Pfeffer aus der Mühle darüber reiben.

3 Den vorbereiteten Spargel auf den Grillrost legen, Deckel schließen und das Fleisch ca. 10 Minuten rasten lassen. Währenddessen den Spargel einmal wenden.

4 Inzwischen die Zwiebeln in Ringe schneiden. Auf dem Seitenbrenner eine Pfanne erhitzen, die Zwiebelringe darin anschwitzen, mit etwas Marinade leicht untergießen und an die Seite stellen. Den fertig gegrillten Spargel in die Zwiebelmarinade einlegen, durchschwenken und mit dem fertigen Rostbraten anrichten.

TIPP: Grill-Weltmeister Adi Bittermann legt vakuumgereiften Rostbraten auf einen Gasgrill mit Seitenbrenner, aber natürlich lässt er sich auch über Holzkohlenglut zubereiten.

Aufwand: **

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Preis: ***

Kalorien: ca. 470 kcal/Person (bei 4 Essern)

"So grillt Österreich" von Adi Bittermann, Brandstätter Verlag, 30 €, www.brandstaetterverlag.com

