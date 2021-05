Prost Mahlzeit: Die interessantesten Gastro-Neueröffnungen

1 DIE SATTLEREI Fertig war das riesige Restaurant mit offener Küche und begehbarem Weinkeller des Ex-Bankers Jürgen Sattler schon Anfang des Jahres, durfte aber halt nur (großartige) Sandwiches verkaufen. Jetzt kommt burgenländische Hausmannskost mit Gourmet-Appeal.

Wien 2, Heinestr. 25/2, 0676/774 12 34, Mi-Fr 7.30-22, Sa, So 9-22, www.diesattlerei.at

2 DA ROSE Was genau der Star-Fußballer David Alaba mit dem Designer-Restaurant im Nordbahn-Viertel wirklich zu tun hat, ist nicht ganz klar. Aber egal, sein Name wird genannt, das sollte reichen. Das kulinarische Programm besteht aus einer mediterran-malaiischen Fusionsküche.

Wien 2, Jakov-Lind-Str. 2/2, 0664/886 62 005, Mo-Fr 12-22, Sa 18-22, www.darosevienna.at

3 GAUDIUM Sommelier Patrick Hopf sammelte mit Küchenchef Domenic Kreller in Spanien, Portugal, Italien und Frankreich Inspirationen. Die am Triestingpark miteinander vermischt und aus größtenteils heimischen Zutaten zubereitet werden.

2482 Münchendorf, Am Triestingpark 1, 0660/444 46 64, Mi-Fr 12-21.30, Sa, So, Fei 8.30-21.30,

www.restaurant-gaudium.at

4 ZUR HOFSTUBN Die Unternehmer Georg und Gisela Knill übernahmen vor einiger Zeit den „Günther S Hof“ in Pischelsdorf, renovierten gründlich und verpflichteten den jungen Star-Koch Sebastian Feldbacher, der schon bei Gordon Ramsay und im Kult-Restaurant „The Jane“ kochte.

8212 Pischelsdorf 39, 03113/39 69, ab Juni, www.zurhofstubn.at

5 LUFTBURG Familie Kolarik nützte den Lockdown, um die Luftburg komplett neu zu gestalten und auch, um in der Küche ein wesentliches Detail zu verändern: Gekocht wird von nun an zu 100 Prozent biologisch. Mit 1.200 Sitzplätzen ist die Luftburg damit das größte Bio-Lokal der Welt.

Wien 2, Prater 128, 01/729 49 99, 11-22, nach Pfingsten Mo-Do 16-22, Fr-So, Fei 11-22, www.kolarik.at