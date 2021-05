Die lässigsten Bauern- und Wochenmärkte Österreichs

1 SCHRANNENMARKT Seit über hundert Jahren gibt es den Schrannenmarkt am Mirabellplatz schon, typisch für einen Bauernmarkt findet er unter der Woche statt. Auf der Schranne findet man alles, was in und um Salzburg herum großartig und köstlich ist. Und das ist definitiv sehr viel.

5020 Salzburg, Mirabellplatz, Do 5-13, www.salzburgschmeckt.at

www.facebook.com/salzburgschmeckt

2 KAISER-JOSEF-MARKT Der Grazer Kaiser-Josef-Markt findet täglich statt, ist aber dennoch ein Bauernmarkt. Vor allem am Samstag zeigen die steirischen Bauern, was sie alles haben, und vor allem am Samstag wird das Einkaufen hier zum Event. Absolut grandios das Gemüse-Angebot.

8010 Graz, Kaiser-Josef-Platz, Mo-Sa 6-13, www.graz.net

3 BAUERNMARKT KARMELITERMARKT Um den Karmelitermarkt war es nicht zum Besten bestellt. Bis 2008 Slow Food hier einen Stand übernahm und immer mehr interessante Erzeuger kamen. Heute ist es einer der genüsslichsten und lässigsten Plätze der Stadt, Spezialitäten ohne Ende.

Wien 2, Im Werd/Krummbaumg./Leopoldsg., Sa 8-12.30

4 BAUERNMARKT KUTSCHKERMARKT Der Kutschkermarkt ist sowieso super, Takan, Mayer & Pöhl, Weltmeister Kebap & Co. Am Wochenende versammeln sich hier aber auch noch die besten Marktfahrer und Direktvermarkter des Landes, ein absolutes Schlaraffenland.

Wien 18, Kutschkergasse, Fr 7-18.30, Sa 6-14

5 BIOMARKT LANGE GASSE Der Biomarkt in der zur Begegnungszone umgestalteten Lange Gasse ist klein und noch recht neu. Aber dafür findet man hier umso tollere Spezialitäten, von südburgenländischen Tauben bis Waldviertler Schleien, Direkt-Trade-Kaffee und Kartoffel-Vielfalt.

Wien 8, Lange Gasse zw. Josefstädter Str. und Josefsgasse, Sa 9-15