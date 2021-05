Alles Käse oder was? Die Top-Adressen der Käse-Fachgeschäfte

1 MEINL AM GRABEN Die Käse-Abteilung ist das Herzstück des Delikatessen-Supermarktes in der City. Kuh, Schaf, Ziege, alt, jung, Frankreich, Italien, England, Österreich, Holland, alles da, korrekt gereift und gut erklärt. Hoffentlich bleibt das so, nachdem der Meinl diesen Sommer renoviert.

Wien 1, Graben 19, 01/532 33 34, Mo-Fr 8-19, Sa 9-18, www.meinlamgraben.at

2 KÄSELAND Der Naschmarkt ist mit Urbanek, Pöhl und dem Käseland für Käsetiger wirklich eine absolut unverzichtbare Adresse. Das Käseland sei hier stellvertretend genannt, weil schon seit über 40 Jahren am Platz und mit einer unglaublichen Auswahl von über 200 Sorten ausgestattet.

Wien 6, Naschmarkt 172, 01/587 29 58, Mo-Fr 9-18, Sa 8-18, www.kaeseland.com

3 LINGENHEL Das elegante Feinkostgeschäft von Johannes Lingenhel zählt zu den eher jüngeren Top-Adressen. Lingenhel selbst verfügt aber über jahrzehntelange Erfahrung im Käsehandel. Seine Käse sind alle ausgesucht und besonders. Und er stellt im Haus sogar eigenen Käse her!

Wien 3, Landstraßer Hauptstr. 74, 01/710 15 66, Mo-Fr 9-18, Sa 8-16, www.lingenhel.com

4 EDELSCHIMMEL Vor etwas mehr als drei Jahren eröffneten die Betreiber des kultigen Bistronomy-Lokals „Pramerl & the Wolf“ ein paar Ecken weiter ein Käsegeschäft. Man bekommt hier absolut ausgesuchte Ware aus Österreich, Frankreich und der Schweiz, top gereifte Ware.

Wien 9, Serviteng. 5, 01/399 39 26, Di 12-19, Mi-Fr 10-19, Sa 10-18, www.edelschimmel.at

5 JUMI Der perfekte Beweis dafür, dass Käse auch innovativ, lustig und jung sein kann: Ein Käser und ein Bauer aus der Schweiz entwickelten neue, spannende Rohmilchkäse, verkauften sie am Londoner Borough Market, seit sechs Jahren gibt’s den Shop in der Lange Gasse. Hip!

Wien 8, Lange G. 28, 01/961 98 68, Di-Fr 10-18.30, Sa 9-15, www.jumi.wien

