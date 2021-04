Kaiserschmarren & Co: Das beste Streetfood von Top-Köchen

1 VESTIBÜL INTERMEZZO Christian Domschitz baute vor seinem Burgtheater-Restaurant eine kleine Küche auf und adaptierte ein paar seiner Klassiker: Ein „Wiener Weckerl“ aus selbst gebackenen Buns (Mittwochs mit Bratl), auch Hummerkrautfleisch & -Risotto gibt’s als Take-away.

Wien 1, Universitätsring 2, 01/532 49 99, Mo-Do 11-15, www.vestibuel.at

2 IZAKAYA TAKEAWAY Lukas Nagl, der wahrscheinlich beste Fisch-Koch des Landes, war unlängst schon beim „Oberösterreicher-Pop-up“ im Künstlerhaus dabei. Nun entwickelte er asiatisch-österreichische „Itzakaya“-Gerichte wie Beinschinken-Gyoza, Perlfisch-Banh Mi, Sur-Sando.

4801 Traunkirchen, Ortspl. 5, 07617/2307, Fr-So 11.30-17, www.hotel-post-traunkirchen.at

3 STADT LAND GENUSS Nach dem Vorbild des oben erwähnten „upperstreetfood“-Pop-ups kommen auch die niederösterreichischen Top-Köche nach Wien, und zwar ins Figlmüller-Lokal „Joma“: Thomas Dorfer, Josef Floh, Michael Kolm, Roland Huber & Co sorgen für Edel-Streetfood.

Wien 1, Hoher Markt 10, joma-wien.at/genuss, bis 2.5. Fr-So 11.30-16, Instagram @stadtlandgenussxjoma

4 MAX@HOME PICK UP Die Cevapcici, die Max Stiegl im Outlet in der Wiener Kettenbrückengasse anbot, waren vielleicht die besten, die in Österreich je gebraten wurden. Das Marktamt schritt allerdings ein, bei Redaktionsschluss suchte Stiegl nach einer neuen Wiener Location.

7083 Purbach, Hauptgasse 64, 02683/560 86, www.gutpurbach.at

5 KAISERSCHMARREN TO GO Und das, was man bei „Demel“ aus der Lockdown-Situation machte, kann sich wirklich auch sehen lassen: Live zubereiteter, frischer Kaiserschmarren to go im Pappkarton, sicher besser als auf der Skihütte und außerdem mit vorbildlichem Sicherheitskonzept.

Wien 1, Kohlmarkt 14, 01/535 17 17-0, Mo-So 11-19, www.demel.com

