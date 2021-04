Die besten fünf Steak-Geschäfte

1. Fleischbank

Manfred Höllerschmid zählt zu Österreichs Pionieren in Sachen Fleischqualität. Und er war einer der Ersten, die sich intensiv mit Dry Ageing von Rindfleisch befassten. Seine vor einiger Zeit zwischen Grafenegg und Langenlois eröffnete „Fleischbank“ (siehe oben) ist eine wahre Fleisch-Designerboutique. https://www.hoellerschmid.at

3492 Walkersdorf, Gewerbestr. 19, 02735/5228-10, Mo-Fr 7-17, Sa 7-12

2. Weltmeister-Kebab

Eines der ungewöhnlichsten Fleisch-Geschäfte Wiens: Hüseyin Tanis begann an seinem Stand am Kutschkermarkt vor fünfzehn Jahren eigentlich mit Kebab, spezialisierte sich dann aber immer mehr auf außergewöhnliche Beef-Qualitäten aus Österreich und der ganzen Welt. https://www.tanis.at

Wien 18, Kutschkermarkt 53+7, 0699/122 014 17, Mo-Fr 7-19, Sa 7-17

3. Xo Beef

Ein großartiges Konzept, bei dem Nachhaltigkeit eine ebenso große Rolle spielt wie Geschmack: gereiftes Fleisch von (bis zu 20 Jahre) alten heimischen Milchkühen. Bisher war das tolle Fleisch nur am Karmelitermarkt zu bekommen, jetzt auch im neuen Shop in Mariahilf. https://www.xobeef.at

Wien 6, Gumpendorfer Str. 31-33, 0664/237 66 06, Mo-Sa 12-19

4. Biohof Harbich

Noch ein fantastisches Beef-Projekt: Familie Harbich hält in Aderklaa eine Herde von 200 Bio-Rindern im Freiland. Nicht nur das, es handelt sich um alte Rassen wie Tiroler Grauvieh, Aubrac, Piemonteser. Geschlachtet und gereift wird selbst, Verkauf im Hofladen. https://www.weidebeef.at

2232 Aderklaa, Dorfanger 28, 02247/70 167, Fr 15-19

5. Palatin

Andreas Palatin betreibt seine Bio-Fleischmanufaktur zwar in Nikitsch, also fast schon in Ungarn, fährt aber jede Woche mit seinen trocken gereiften Spezial-Cuts vom südburgenländischen Bio-Angus auf die Märkte in Eisenstadt, auf den Rochus- und Kutschkermarkt. https://www.zumpalatin.at

Wien 3, Rochusmarkt, Fr 7-15, Wien 18, Kutschkermarkt, Sa 7.30-13