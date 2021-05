Raus in die Natur: Hier gibt es das beste Picknick-Service

1 FLOH-BENTO-PICKNICK Josef Floh bietet sein „Bento-Picknick“ schon seit Langem an, das Angebot kann sich auch wirklich sehen lassen: Für 74,50 Euro gibt’s eine feine Freiluft-Jause für vier. Korb, Decke und Besteck kann man sich gratis ausborgen. Bestellung bis 22 Uhr am Vortag.

3425 Langenlebarn, Tullnerstr. 1, 02272/628 09, Fr-So 9-19, www.derfloh.at

2 INNENSTADT PICNIC Paul Rittenauer wandelte seine „Heldenbar“ zur Picknick-Ausgabestelle um. Angeboten werden vier verschiedene Körbe von 29 bis 69 Euro (letztere mit Gänseleber-Rillette von Amador!). Reservierung ist gut, spontan geht eventuell auch, Korb-Einsatz: 20 Euro.

Wien 1, Heldenplatz/Weltmuseum, reservierung@heldenbar.at, Do-So 11-19, www.heldenbar.at

3 HIDDENKITCHEN Die Picknick-Körbe der jungen „Hiddenkitchen“ muss man zwar zwei Tage vorher bestellen, dafür kann man sie für zwei (40,–), drei (55,–) oder vier Esser (70,–) befüllen lassen, mit Quiches, Salaten und Fleischgerichten nach aktuellem Angebot. Korb-Einsatz: 40,-.

Wien 3, Invalidenstr. 17-19, 01/971 60 93, Mo-Fr 11-17, www.hiddenkitchen.at

4 LUSTHAUS Belvedere-Allee, Ameiswiese, Lusthauswasser – der Prater bietet traumhafte Plätze für ein Picknick. Und im Lusthaus bekommt man am Wochenende die Körbe dafür, gefüllt mit Ziegenfrischkäse, Kalbsbutterschnitzerl, Dessert und Wein für zwei (60,–). Vorbestellen!

Wien 2, Freudenau 254, 01/728 95 65, Sa, So 11-17, www.lusthaus-wien.at

5 OBERMANN Picknick in Wiens Weingärten wurde in den vergangenen Jahren zum Boom. Bio-Winzer Martin Obermann gewährleistet mit seinem Weingarten-Picknick-Imbissstand die Versorgung mit Speis und Trank. Gläser, Decke und Besteck muss man aber mitbringen.

Wien 19, vis à vis Reinischg. 1, 0664/451 99 27, Sa, So ab 13, weinbauobermann.at