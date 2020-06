Grillen: So gelingt die perfekte Pizza am Pizzastein

Lust auf Grillen. Patrick Bayer, Grillweltmeister der Weber Grill Academy Original, bereitet Pizza am liebsten am Griller zu – worauf es bei der Zubereitung ankommt: Am besten einen Pizzastein verwenden, da dieser einen dünnen Boden garantiert. Der Stein absorbiert Feuchtigkeit und verleiht der Pizza eine Bräune, ohne den Boden zu verbrennen.

Zudem rät der Profi, den Pizzateig nicht zu dick auszurollen, damit er gleichmäßig gebacken werden kann. Zutaten wie Rucola, Basilikum oder Rohschinken sollten erst nach dem Backen auf die Pizza gelegt werden, da Kräuter beim Backvorgang sonst bitter im Geschmack werden, während der Rohschinken zu trocken wird.

Zutaten für den Teig (5 Personen):

440 g Wasser lauwarm

1 EL Zucker

2 EL Salz

1 Würfel Germ

800 g griffiges Weizenmehl

200 g Kirschparadeiser

2 kleine Zwiebel

5 Stück Knoblauchzehen

2 EL Paradeisermark

2 EL Olivenöl

1 EL brauner Zucker

1 Schuss Essig

1 Prise Salz

1 Schuss Tabasco

Kräuter nach Belieben