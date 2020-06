Gesunde Veggie-Aufstriche? Oft fetter als Streichwurst!

Der Rat der deutschen Konsumentenschützer ist recht eindeutig: "Werfen Sie bei Veggie-Brot­aufstrichen immer auch einen Blick auf Zutaten­liste und Nähr­wert­tabelle!"

Denn nur weil Paradeiser abgebildet sind und sie glauben einen Aufstrich aus diesem Gemüse zu essen, heißt das nicht, dass Paradeiser wirklich die Hauptzutat sind. Bei einem Aufstrich lag der Anteil sogar nur bei vier Prozent. Generell lässt sich sagen, dass der Gemüse-Anteil je nach Hersteller stark variiert.

Wer einen Blick auf die Nährwerttabelle macht, sieht, dass diese Aufstriche nicht zwangs­läufig gesünder sind als Wurst. Ein paar sind sogar fetter und energiereicher als eine durchschnittliche Streichwurst.

Die meisten Hersteller setzten auf Sonnenblumenöl. Eine Rezeptur bestand aus Palm­fett, das über­wiegend gesättigte Fett­säuren enthält – zu viel davon erhöht das Risiko für Herz­krankheiten.

Auftstriche waren nicht mit Pestiziden belastet

In Deutschland soll sich der Umsatz von Veggie-Brot­aufstrichen inner­halb von drei Jahren verdoppelt haben - noch nie war das Angebot an Brot­aufstrichen so groß wie heute.

Positiv bewerteten die Tester, dass keines der geprüften Produkte Pestizide enthielt, doch zwei Bio-Aufstriche waren mit Nickel hoch belastet und ein Produkt mit Blei. Zudem enthielten sie kaum Zusatz­stoffe und keine künstlichen Aromen.

Die Kosten für eine Packung lag zwischen 81 Cent und 1,87 Euro pro 100 Gramm. Testsieger wurde einer der teuersten Veggie-Brot­aufstriche – doch auch preis­werte Streich­cremes schnitten gut ab.

Der vollständige Testbericht ist hier kostenpflichtig (1,50 Euro) abrufbar.