Was "Pudding-Veganismus" mit Knochenermüdung zu tun hat

Der Orthopäde Ronald Dorotka erinnert sich an drei Jugendliche in seiner Ordination. Sie hatten Schmerzen und Schwellungen im Bereich des Oberschenkels, Schienbeins und des Mittelfußknochens: „Es handelte sich um Knochenermüdung. MRT-Aufnahmen zeigten Flüssigkeitsansammlungen in den Knochen – eine Stressreaktion.“ Diese werde auch durch Kalzium- und Vitamin-D-Mangel ausgelöst. Unbehandelt könne ein Ermüdungsbruch die Folge sein.

Alle drei waren sportlich aktive Veganer. Allerdings: „Sie haben zwar Fleisch, Fisch, Milch- und Milchprodukte von ihrem Speiseplan gestrichen, aber zu wenig darauf geachtet, trotzdem ausreichend Kalzium und Vitamin D zuzuführen.“