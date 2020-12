Haubenregen statt Krise: Das sind die besten Restaurants

Erstmals in der Geschichte des Restaurantführers werden Bewertungen online nachgereicht. "Einige Saisonbetriebe in Tirol und Vorarlberg konnten wir nicht besuchen, weil sie ab dem 11. März 2020 geschlossen waren. Weglassen wollten wir sie nicht, darum wird ab Wiedereröffnung der Gastronomie dort getestet."

Was hat sich an der Spitze getan? Wie am Mittwoch bereits bekannt wurde, schließt Fünf-Haubenkoch Simon Taxacher sein Restaurant und wird nur mehr sein Zwei-Hauben-Bistro weiterbetreiben.