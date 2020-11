Gänse-Bauern bitten: Gansl heuer beim Wirten abholen

Rund um den Martini-Feiertag am 11. November geht es in Österreich traditionell vielen Gansln - den Martini-Gansln - an den Kragen. Das traditionelle Festessen findet oft in der Gastronomie statt, ist die Zubereitung zu Hause nicht für alle etwas. Doch heuer befindet sich die Gastronomie coronabedingt im Lockdown. Und das setzt wiederum den Ganslbauern zu. Sie appellieren an die Verbraucher, sich vom Lockdown nicht stoppen zu lassen und zum Gastro-"Gansl to go" zu greifen.

Liefern lassen

"Die Gastronomie ist zugesperrt worden, wir stehen jetzt blöd da als Zulieferer", bedauert Heidi Hebesberger, Obfrau des Österreichischen Weidegans-Verbandes, im Gespräch mit der APA. "Wir bitten die Verbraucher, sich ihr Gansl bei jenen Gastronomen abzuholen, die sie zum Mitnehmen anbieten oder sie sich liefern zu lassen."