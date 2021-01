Florian Holzers Restauranttest: Lieblingsfisch

Mit der Behauptung, dass es sich bei „Eishken Estate“ um den besten Fischhändler Österreichs handelt, geht man kein großes Risiko ein: jahrzehntelange Erfahrung, Lebendwasserbecken mit Gezeiten-Simulation, perfekte Logistik und seit neun Jahren auch noch eine eigene Süßwasserfischzucht in Radlberg. Einziger Nachteil: Der Shop befindet sich im Großgrünmarkt Inzersdorf, also nicht gerade sehr zentral, und hat auch nur vormittags geöffnet. Kurz vor Weihnachten dann aber die Bescherung: ein bezauberndes Fischgeschäft namens „Lieblingsfisch“ am Karmelitermarkt.

Und nicht nur das: hier gibt’s auch was zu essen, zubereitet von keinem Geringeren als Peter Zinter, der im nahen „Vincent“ schon drei Hauben erkocht, im „Brickmakers“ Österreichs bestes BBQ zelebriert und im „Heunisch & Erben“ die Wein-Gastronomie neu erfunden hat. Bis echte Gastwirtschaft wieder möglich ist, bekommt man einstweilen ganz nach venezianischem Vorbild Sarde in Saor – Sardinen in süßer Zwiebel-Rosinen-Pinienkern-Marinade – oder eine nicht weniger als sagenhaft gute Bouillabaisse im Glas zum Mitnehmen.