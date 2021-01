Klimafaktor Fleisch: So viele Tiere werden bei uns geschlachtet

Die Wünsche der Befragten sind aus Sicht der Wirtschaft keinesfalls abwegig, wie Anka Lorencz, Geschäftsführerin des Koordinationsbüro Fleischwirtschaft in der Wirtschaftskammer erklärt: "Die Kennzeichnung von Lebensmitteln ist ein EU-weites Thema. Hier laufen – im Rahmen des neuen "Green Deal" – auch gerade Diskussionen über eine allfällige Auslobung verbesserter Haltungsformen an. Eine steigende Anzahl unserer Mitglieder ist in Initiativen zur Verbesserung der Tierhaltung involviert, sei es nun über das AMA-Gütesiegel oder private Initiativen.

Natürlich ist der Preis für dieses Fleisch, diese Fleischwaren deutlich höher "und es wäre schön, wenn sich immer mehr Menschen bereitfinden würden, das – im Sinne des Tierwohls – auch zu zahlen".