Kennen Sie die Ökobilanz eines Tellers Spaghetti Bolognese?

Ressourcen werden in dem einen Land verbraucht, um Konsumenten in einem anderen Land satt zu machen. Der Wasserfußabdruck wird umso größer, je stärker ein Lebensmittel verarbeitet ist. Wer z.B auf fettarme Milchprodukte zurückgreift, fördert die Anhäufung von Milchfett, das in der "bösen" Butter enden wird.

Denn pro Kilogramm Butter werden 22 Kilogramm Treibhausgase in die Luft geblasen, wie der Autor festhält. Dann trinken wir doch die schicken Hafer-Drinks: Tatsächlich verursachen diese weniger Treibhausgase als Kuhmilch, allerdings übersteigt der Klimaeffekt unseres täglichen Kaffeekonsums den unseres Milchverzehrs.