Falstaff: Das sind die besten Restaurants Österreichs

Zweifelsohne gehört das Steirereck von Birgit und Heinz Reitbauer noch immer zur gastronomischen Spitze des Landes, allerdings wurde das Restaurant erstmals seit 2007 nicht mit der Maximalwertung von 100 Punkten bewertet.

Das Steirereck im Wiener Stadtpark teilt sich in der aktuellen Falstaff-Rangliste 2020 das Stockerl mit dem Landhaus Bacher in Mautern und den Obauers in Werfen – alle drei Restaurants wurden mit 99 Punkten gekürt.

Der Gourmet-Tempel im Wiener Stadtpark gehört zu den besten 20 Restaurants der Welt und wurde vor Kurzem von Gault& Millau mit fünf Hauben (19 von 20 Punkten) ausgezeichnet.

Laut Falstaff liegt der Grund für die Abwertung auch nicht in der Leistung des Küchen-Teams rund um Heinz Reitbauer, sondern bei der Gestaltung der Weinkarte: "Auch wenn das Steirereck einen Punkt wegen der Weinkarte verloren hat, wird im Stadtpark auf unglaublich hohem Niveau gekocht. Die Brüder Obauer und Thomas Dorfer vom Landhaus Bacher sind wegen ihrer unglaublichen Konstanz und Qualität aber würdige Ex-aequo-Sieger in Österreich", so Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam.

Bei der Präsentation der 13. Auflage des Falstaff-Restaurantguides gab es noch weitere Überraschungen: Auch Andreas Döllerer in Golling, Silvio Nickol in Wien und Simon Taxacher in Kirchberg wurden nicht mehr mit 99 Punkten bewertet.

Israelischer Top-Koch wird für Neueröffnung des Jahres ausgezeichnet