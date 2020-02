Ess-Tour: Im noblem Ambiente von allen Tellern kosten

Kennen Sie das? Die Speise am Teller der Begleitung schaut öfters verlockender aus als die eigene Wahl. Nun ist ja das Kosten vom Teller des anderen eher verpönt, überhaupt in der gehobenen Gastronomie. Und das Sharing-Konzept, also das Teilen mehrerer kleinerer Speisen am Tisch, findet man in der Stadt nur in wenigen Lokalen.

Da ist es erfreulich, dass man im Béla Béla, das vor einigen Monaten umgestaltete Restaurant im Steigenberger Hotel Herrengasse, nun auf Sharing setzt. Da ordert man auch im gediegen-nobel gestalteten Restaurant entweder kleine Portionen oder große und kostet sich durch.