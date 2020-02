Ess-Tour: Handgezogene Nudeln für die Suppenschüssel

In der Stadt schlug sich die Nudelkönnerschaft der asiatischen Ländern in einem Boom an Nudel-Suppen nieder, etwa als Ramen (japanisch) oder Pho (vietnamesisch). Die chinesische Variante der traditionellen Nudeln heißt La Mian und kommt mitunter in trendig-modernem Ambiente daher wie im Laolao beim Westbahnhof.

Dort widmet man sich ganz diesen Teigwaren, in der Suppe oder mit Fleisch und Gemüse gebraten. Wie bei der chinesischen Oma sollen sie schmecken, so das Versprechen. Das ist zwar mangels eigener Oma aus China nicht überprüfbar.

Aber wenn man das Versprechen mit einem angenehmen Ess-Erlebnis, bei dem man sich wohlfühlt, übersetzt, funktioniert es ganz gut.

Making of der Nudeln live

Die Nudelherstellung kann man live verfolgen: Mitten im Lokal werden sie aus Weizen- oder Dinkelteig gezogen – bis gut zwei Meter lange Stränge entstehen. Die werden dann vertikal wie ein Seil zusammengedreht und weiterverarbeitet.

Zum Beispiel als Shu Cai Tang (13,90) – eine wirklich üppig dimensionierte, vegetarische Suppenschüssel mit milder, aber geschmacklich ausgewogener Suppe, knackigem Gemüse – und vielen Nudeln in perfekter Konsistenz. Ob mit Huhn, Rib Eye oder vegetarisch (12,90 bis 13,90 €): mit Bissfestigkeit und gut gewürzt punkten auch die gebratenen Nudeln.

Probieren sollte ebenso man die kleinen Spießchen vom Steinplatten-Grill namens Shao Kao Chuan Chuan (1,90 €/Stk.). Sie machen sich als nicht belastende Vorspeise gut. Zum Trinken bieten sich neben dem Laolao-Bier (0,33 l um 3,40 €) selbst gemachte Limonaden an. Tianqi Chá (0,5 l um 4,90 €) enthält Kraftwurz und Notoginseng und soll anregend wirken. Mit vollem Bauch kann man das gut für den Heimweg gebrauchen.

Info: Laolao, Mariahilfer Str. 126, 1070 Wien. Tel. 01 / 522 49 16. Geöffnet Montag bis Sonntag 11 bis 22.30 Uhr, kein Ruhetag

www.laolao.at