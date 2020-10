Eibischteig: Im Bett mit den Ur-Marshmallows

Wer die Konsistenz von Eibischteig genauer betrachtet, erkennt die Ähnlichkeit zu Marshmallows: In der englischen Bezeichnung für Eibischteig steckt sogar die Sumpf-Malve "marsh mallow".

Tatsächlich handelt es sich bei Eibischteig um den Vorgänger des heutigen Marshmallows: Französische Köche stellten aus Eischnee, Zucker (ursprünglich Honig) und den klebrigen Inhaltsstoffen der Wurzeln "Pâte de guimauve" her.

Die älteste Überlieferung aus Frankreich stammt aus dem Jahr 1779: Der Marquis de Sade schrieb in seinem Verlies von Vincenne einen Brief an seine Frau, worin er sie um einen weiteren Laib "Pâte de guimauve" bat.

Im Jahr 1804 entstand mit „la maison Oudard“ das erste Unternehmen in der Pariser Rue des Lombards, das Marshmallows industriell herstellte. Ende des 19. Jahrhunderts setzten französische Köche schließlich auf eine Mischung aus Eischnee und Gelatine. Die Herstellung der heutigen Marshmallows geht auf Alex Doumak zurück, der sein Verfahren 1948 in den USA patentieren ließ.