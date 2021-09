Eine kulinarische Reise nach Paris im Wiener "Berger & Lohn"

Ja, das „Berger & Lohn“ im ehemaligen Bürgerhof in Wien-Währing stellten wir Ihnen hier schon vor eineinhalb Jahren vor. Und ja, seither ist es immer noch eines der elegantesten Szene-Restaurants in Wien. Allerdings gestaltete Horst Scheuer den etwas Biotop-artigen Bürgerhof-Gastgarten nun mit Markise und apartem Mobiliar zur französischsten Terrasse Wiens um. Über den Sommer kochte hier mit dem Zürserhof-Küchenchef Rupert J. Pferzinger außerdem ein Mann, der Scheuers Wienerisch-französisches Küchenkonzept so gut verstand wie bisher wohl keiner. Aus familiären Gründen musste er zwar etwas früher abbrechen als geplant, Sous-Chef Christian Hofer führt die Linie aber in gleicher Qualität fort: Wenn man also glaubt, diese Terrasse sei genau der richtige Ort für ein paar Gillardeau-Austern – es gibt sie hier. Absolut großartig etwa die Pannacotta vom Wolfgangseer Schaffrischkäse mit ligurischen Mini-Artischocken (12 €) und selbst wenn man glaubt, schon alle Tatars gegessen zu haben: Das hiesige vom Hirschkalb mit eingelegten Steinpilzen und knusprigen Erdäpfelstreifen sollte unbedingt probiert werden (18 €). Den in Nussbutter gebratenen Steinbutt kombinierten Pferzinger/Hofer kurzerhand mit dem vegetarischen Hauptgericht, einem Radicchio-Risotto, Trüffel-Jus und italienischen Sommertrüffeln. Wir sagen danke (29 €). Medium-rare gebratenes Rinderfilet mit geschmortem Backerl, in der Pfanne geschwenktem Spinat und Macaire-Kartoffeln bekommt man in Paris auch nicht besser, herrlich (39 €). Im Frühling kommt Rupert Pferzinger angeblich wieder nach Währing, wir freuen uns schon jetzt.

Bewertung:

Essen: 45 von 50

Service: 9 von 10

Weinkarte: 13 von 15

Ambiente: 24 von 25

Gesamt: 91 von 100

Adresse: Wien 18, Gentzg. 127, 01/470 44 33, Di-Sa 18-01, www.bergerundlohn.at